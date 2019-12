È Più Pomì -Firenze: diretta ore 17-PalaRadi

CREMONA (1 dicembre 2019) - La scalata al secondo posto della È Più Pomì Casalmaggiore parte oggi dalle mura amiche del PalaRadi nel primo scontro diretto che condurrà le ragazze di coach Gaspari alla sosta natalizia. Se Busto Arsizio dista solo tre punti in classifica ed una settimana in calendario, l'avversario di oggi è lontano un punto ed una posizione e la possibilità di superare Il Bisonte in casa mettendosi in scia di chi sta davanti con l'occasione di operare sorpassi in serie è oggi più ghiotta che mai. Coach Gaspari potrebbe riabilitare Cuttino, anche nell'ottica di alzare i centimetri a muro contro una squadra fisica, con l'opzione Scuka sempre pronta in caso serva dare equilibrio al sestetto.

