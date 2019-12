Pergolettese di carattere, pareggia in rimonta

PONTEDERA (1 dicembre 2019) - E' terminata la partita al Mannucci di Pontedera: la Pergolettese ha pareggiato 2 a 2 in rimonta dopo essere passata in vantaggio. I gialloblu hanno disputato un primo tempo di ottima fattura, facendo girare bene la palla e dominando sempre il gioco. Sono andati in rete con un bel gol di Agnelli su assist di Morello. In avvio di ripresa dieci minuti di blackout dei cremaschi che hanno così concesso ai toscani di pareggiare e poi di portarsi in vantaggio con due reti ravvicinate. La Pergolettese non si è persa d'animo, ha ricominciato a giocare e nel secondo minuto di recupero ha trovato il pareggio con un colpo di testa di Bakayoko.

LA PARTITA IN DIRETTA

Dopo cinque minuti di recupero la partita finisce 2-2

90'+2' GOL della PERGOLETTESE. E' Bakayoko, di testa, a pareggiare

90' Cinque minuti di recupero

84' Occasione per Bakayoko sotto porta: stoppa la palla col petto e cerca una semi rovesciata che finisce fuori

77' Ammonito Ciccone per proteste

73' Esce Franchi acciaccato entra Malcore

70' Doppio cambio per la Pergolettese: escono Agnelli e Muchetti entrano Manzoni e Ferrari. Il Pontedera sostituisce Serena con Bernardini

68' Il Pergo alla ricerca del pari: tiro fortissimo di Panatti da lontano che termina di poco alto

63' La replica della Pergolettese arriva con un gran tiro di Morello a fil di palo

55' GOL del PONTEDERA. Immediato raddoppio del Pontedera con un gol viziato da un fallo dello stesso Tommasini, autore del gol, su Lucenti

52' GOL del PONTEDERA. Bel gol di Caponi con una parabola a scendere dalla distanza che si è infilata nell'angolo

51' Ammonito Mannini per un fallo da dietro su Franchi

49' Prime battute del secondo tempo con il Pontedera che prova ad accelerare i tempi

46' Inizia il secondo tempo senza cambi

45' Punizione per il Pontedera con colpo di testa alto di Piana, poi l'arbitro fischia la fine del primo tempo

37' Morello da applausi: dopo aver scartato due difensori, crossa rasoterra in area dove Muchetti arriva con un attimo di ritardo per infilare la rete

29' Il Pontedera cerca la reazione al gol, ma l'attenta difesa gialloblu non lascia spazi

24' GOL della Pergolettese. Ripartenza del Pergo condotta da Villa e Morello che poi al limite passa la palla ad Agnelli che con un pallonetto batte Mazzini

20' Incursione centrale di Morello fermata al limite dell'area. L'attaccante reclama il fallo ma l'arbitro fa proseguire

12' Fin dall'inizio della gara si gioca con le luci dei riflettori accese

11' Canessa ruba palla a metà campo, si dirige verso l'area avversaria ma il suo tiro finale è intercettato da Mazzini senza problemi

10' Inizio gara con le squadre molto attente a non concedere spazi

1' Gara iniziata: nella Pergolettese ha dato forfait all'ultimo Canini per un risentimento muscolare; in campo Lucenti

LE FORMAZIONI

PONTEDERA (3-5-2): Mazzini; Cigagna, Riasaliti, Benassai; Pavan,Calacagni, Caponi, Barba, Mannini; Tommasini, De Cenco.

A disp. Sarri, Bianchi, Ropolo, Giuliani, Salvi, Bernardini, Bardini, Serena, Piana, Bruzzo, Semprini, Negro

All. Maraia Ivan

PERGOLETTESE (4-2-3-1): Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; Agnelli, Panatti; Muchetti, Franchi, Morello; Canessa.

A disp. Romboli, Fanti, Girgi, Manzoni, Faini, Ferrari, Malcore, Canini, Belingheri, Ciccone, Russo, Sbrissa.

All. Albertini Fiorenzo

