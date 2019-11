Promozione, Forbiti alla Soresinese: i rossoblu sognano in grande

SORESINA (29 novembre 2019) - La Soresinese (Promozione) inaugura il mercato invernale con un colpo clamoroso. Dall’Offanenghese approda alla corte di mister Cantoni il centravanti Marco Forbiti, classe ’89, bomber tra i più decisivi del panorama dilettantistico lombardo, già protagonista sul cremasco nelle ultime due stagioni con 33 gol e due playoff di Eccellenza consecutivi.

Un acquisto di altissimo livello che potrà cambiare gli equilibri del girone E, anche se l’attaccante 30enne di Melzo attualmente è indisponibile: sta recuperando da un infortunio al crociato subito a luglio e dovrebbe tornare al 100% solo a gennaio 2020. Forbiti ha trovato un accordo con opzione di prolungamento per la stagione 2020-2021: l’obiettivo dei rossoblù è aggiungere peso e qualità in fase finalizzativa per restare in zona playoff.

La Soresinese, attualmente quarta in classifica in Promozione, lancia così un chiaro messaggio alla concorrenza: con Forbiti la neopromossa di lusso sogna in grande e non si pone più limiti.

