Cremonese, ecco le maglie da collezione per il Christmas Match

CREMONA (28 novembre 2019) - Un nuovo appuntamento attende i collezionisti grigiorossi: per il quarto anno consecutivo, in occasione del Christmas Match di domenica 15 dicembre contro il Perugia, la Cremonese scenderà in campo con una divisa speciale.

Insieme al nuovo partner tecnico Acerbis, è stato studiato il design per una maglia totalmente diversa rispetto alle tradizionali: la scelta della grafica per la divisa parte dall’idea del maglione tipico natalizio, che vuole simboleggiare quel momento intimo e di gioia che si passa in famiglia. Da qui, lo slogan: “pronti per il Natale in famiglia” che accompagnerà tutta la campagna promozionale legata all’evento della partita.

Ricordiamo che le maglie (bianca per i giocatori di movimento e verde per i portieri) verranno poi messe in vendita (fino ad esaurimento) da martedì 17 a venerdì 20 e lunedì 23 dicembre (orari: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30) presso il Centro Sportivo Giovanni Arvedi di Largo degli Sportivi al prezzo di 150 euro cadauna. Collezionisti e tifosi grigiorossi sono avvisati: come sempre, si tratta di un’occasione imperdibile per aggiudicarsi un pezzo esclusivo della Cremo.

