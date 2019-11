Allo Zini in arrivo il truck store grigiorosso

CREMONA (28 novembre 2019) - Manca meno di un mese a Natale, ma la corsa ai regali è già iniziata. Per evitare l’ansia da idea originale oppure la corsa al pensiero dell’ultimo minuto la Cremonese, in collaborazione con Sport Team, ha pensato di aiutare tutti i suoi tifosi.

Sabato 30 novembre, dalle 11 alle 18, lo Stadio Store si trasferisce nell’area del parcheggio alle spalle della Curva Sud, dove sarà allestito un truck. Al suo interno i sostenitori grigiorossi troveranno in vendita, a prezzi assolutamente promozionali, il materiale ufficiale Acerbis (divise da gioco, tute e giacconi di rappresentanza, ma anche l’abbigliamento di allenamento) e il merchandise originale U.S. Cremonese; tutti i prodotti saranno scontati del 10% sul prezzo di listino. Lo store temporaneo sarà allestito nel truck gentilmente concesso dal partner Multitrax e sarà accessibile liberamente nell'orario di apertura, senza aver bisogno del biglietto della gara Cremonese-Livorno, in programma allo Zini sabato alle ore 15.

Inoltre, dalle 13.30 alle 14.30, i calciatori Michele Castagnetti, Francesco Deli e Antonio Piccolo saranno a disposizione della clientela per foto e autografi. Il consiglio è quello di non attendere oltre: non c’è nulla di meglio che chiudere il capitolo regali in anticipo, e pure in saldo.

