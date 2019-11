Baresi, vita da leggenda in un libro

CREMA (27 novembre 2019) - Leggenda del calcio mondiale, simbolo del Milan più vincente di sempre e della Nazionale, oggi brand ambassador dei rossoneri. Franco Baresi è stato ospite del Rotary Club Crema nella serata «Il racconto dei miti tra calcio e letteratura». Accompagnato dall’amico e compagno di trionfi nel Milan, Angelo Colombo, l’iconico ex difensore è stato accolto al ristorante Ridottino dalla presidente del Rotary cremasco, Simona Lacchinelli, e dal prefetto Francesca Pozzali. Tanti i temi toccati nel corso della serata: calcio a 360 gradi, ovviamente, ma non solo. Con una gustosa anticipazione: in occasione del sessantesimo compleanno, a maggio 2020, uscirà nelle librerie la prima autobiografia di Kaiser Franz, bandiera del Milan per 24 stagioni consecutive. Ancora top secret il titolo del libro, scritto a quattro mani con Federico Tavola, autore letterario e docente di Fisica all’Università degli Studi di Milano: «Voglio lasciare un messaggio ai giovani, questa Italia piace».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO