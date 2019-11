Cremonese, tegola Kingsley: tornerà nel girone di ritorno

CREMONA (26 novembre 2019) - Tegola sulla Cremonese. Kingsley, come si temeva, ha terminato il girone di andata e tornerà solamente nel ritorno. Nelle migliori delle ipotesi sarà pronto per la prima giornata del 18 gennaio, altrimenti più tardi. Purtroppo gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di secondo grado alla giunzione miotendinea prossimale del bicipite femorale e i tempi di recupero sono molto lunghi in questi casi. A due giorni dall'infortunio del mediano nigeriano, si sperava che il danno fosse meno grave rispetto alle prime sensazioni e invece l'indagine strumentale ha confermato un infortunio abbastanza grave e lungo da curare.

