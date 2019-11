Coni provinciale, premi ed emozioni con lo sport cremonese

CREMONA (25 novembre 2019) - Il Coni di Cremona, presieduto da Tiziano Zini, presso il teatro Monteverdi ha assegnato le onorificenze sportive e le medaglie. Premiati dirigenti, società e atleti.

Stella d’argento assegnata a Giovanni Radi, presidente del Panathlon Cremona e per la Canottieri Flora. Medaglia d’argento tra gli atleti a due campionesse del ciclismo, Marta Cavalli e Miriam Vece, mentre la Palma d’argento è andata a Claudio Bizzari (Comitato regionale) e Danio Merli, tecnico della canoa della Baldesio e della Nazionale, guidata da Oreste Perri. Due i premi speciali: a Laura Peveri (campionessa di pattinaggio) e Andrea Devicenzi (atleta paralimpico). «È sempre un onore — ha detto il presidente Tiziano Zini — poter rendere il giusto merito alle eccellenze sportive della nostra provincia. Mando un saluto agli atleti e ai tecnico che parteciperanno a Tokyo 2020 a nome di tutto il Coni che vive una fase delicata per il suo presente e per il suo futuro».

