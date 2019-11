Pergolettese - Olbia diretta ore 15

CREMA (24 novembre 2019) - Tre punti dal peso specifico parecchio superiore al normale. Che quella di oggi della Pergolettese al Voltini contro l'Olbia non sia una partita come tutte le altre lo dice classifica: in palio c'è la chance di tornare nella mischia salvezza e di azzerare tre mesi di dieta vegana. Che per una squadra di cannibali è un'eresia.