Vanoli Cremona - Pallacanestro Trieste diretta ore 17.30

CREMONA (24 novembre 2019) - Dare continuità alle ultime due prestazioni, ritrovare un po' di quel gusto playoff dello scorso anno. La Vanoli affronta oggi Trieste in casa per una partita decisamente importante. Una gara che può davvero dare uno slancio diverso alla classifica dei biancoblu. Ancora a riposo Travis Diener per il riacutizzarsi del dolore alla coscia.