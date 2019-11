Pescara - Cremonese diretta ore 21

CREMONA (22 novembre 2019) - Il Pescara ha quattro punti di vantaggio sulla Cremonese che si traducono in ben 11 posizioni più in alto in classifica. I numeri dicono che stasera, nell’anticipo della 13ª giornata del campionato di serie B, si sfidano la quarta e la quindicesima in classifica, ma in realtà si tratta quasi di uno scontro diretto con la Cremonese che cerca di non far scappare gli abruzzesi troppo lontano. Magia o bellezza del campionato di serie B, dove una vittoria sposta enormi equilibri e per fortuna che, come dicono solitamente tanti allenatori, i punti pesanti sono quelli che si raccolgono a marzo, quando comincia un secondo campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO