E' Più Pomì Casalmaggiore - Saugella Monza 1-1 (26-28, 25-20, 13-12)

CREMONA

STARTING SIX

E'Più Pomì Casalmaggiore: Antonijevic, C. Bosetti, Popovic, Cuttino, Carcaces, Stufi, Spirito (L).

Saugella Monza: Skorupa, Orthmann, Danesi, Ortolani, Meijners, Heyrman, Parrocchiale (L).

1 set - avvio fulminante di Casalmaggiore che mette nel mirino Orthmann dai nove metri e sfrutta la scarsa vena di Meijners in difesa per imporre la sospensione a Dagioni sul 4-0. Le rosa rallentano, specie in contrattacco, e l'ace di Meijners scrive il 7-6 mentre Skorupa prende confidenza mandando a farfalle il muro casalese. La seconda linea brianzola regala parecchio (12-9) ma Casalmaggiore rende il favore con il muro subito da Cuttino (12-11) prima che sia la stessa americana a farsi perdonare con l'ace che manda nuovamente avanti le rosa (14-11). Il set sembra scivolare verso quota 25 senza scossoni con Monza che attacca con discreto profitto ma è di una fragilità disarmante in seconda linea. Gaspari ferma i giochi sul 19-17 ed al rientro il canovaccio è lo stesso: rosa avanti (22-18), Monza a contatto (22-20) prima che il punto più brutto del set prenda la via di Casalmaggiore (23-20) indirizzando apparentemente il parziale. Bastano due palloni che Antonijevic sceglie inspiegabilmente di affidare a Cuttino da seconda linea per rischiare di gettare all'aria un parziale dominato con tre errori consecutivi a valere il 23-24 (primo vantaggio ospite). Le rosa hanno la forza di tornare avanti (25-24) ma è ancora Cuttino a cestinare tutto con due errori consecutivi che regalano a Monza il 26-28.

2 set - Gaspari manda in campo Scuka per Cuttino e nonostante Monza provi a sfruttare il momento favorevole (2-0) le rosa riprendono il filo del discorso sfruttando le innumerevoli fragilità ospiti per il 7-4 che vale il cambio Mari-Meijners. Casalmaggiore resta avanti ma al primo scricchiolio crolla con Antonijevic che passa la paletta a Camera sul 10-12. La palleggiatrice ex Novara mette ordine, Monza ci mette abbondantemente del proprio ed ecco che il 16-14 è la logica conseguenza. Meijners e Orthmann devono aver sbagliato maglia tanti sono i regali che fanno a Casalmaggiore e sul 17-14, ace nella zona di conflitto tra le due schiacciatrici, Dagioni ferma i giochi. Il set si trasforma in una gara a chi fa peggio ed il merito della E' Più Pomì è quello di trovare il proprio equilibrio con Camera brava a variare il gioco senza soluzioni cervellotiche che portano le padrone di casa sul 23-20. Bosetti certifica la supremazia casalese con il 25-20 dell'1-1.

3 set - Casalmaggiore sembra aver superato la crisi con Camera che distribuisce in maniera intelligente e precisa, l'attacco che evidenzia tutte le lacune della formazione brianzola e Dagioni che ferma i giochi sull'eloquente 10-5. Il margine si dilata sino al 12-6 e si potrebbe presumere di andare in contro ad un set tranquillo ed invece sul più bello le rosa sprecano tutto con Camera che fatica a trovar la palla giusta al centro e Carcaces che non può fare pentole e coperchi. Monza riapre il set (13-13) con Mari per una disastrosa Orthmann.