Pergolettese - Albinoleffe diretta ore 20.45

CREMA (16 novembre 2019) - Anticipo da parentesi per la Pergolettese, ma dai contenuti forti. Chiusa nei giorni scorsi l’era Contini (una promozione e un esonero in dodici mesi), in attesa di capire chi prenderà il suo posto, a guidare la squadra questa sera nell’anticipo delle 20,45 contro l’Albinoleffe sarà Fiorenzo Albertini, tecnico in seconda. Reduce da tre sconfitte consecutive, sempre più ultima in classifica, ancora a secco di vittorie e con l’attacco più impotente del girone, la compagine gialloblu deve provare a invertire la rotta che la sta riportando tra i dilettanti. Fare risultato è l’unica cosa che conta, in attesa che la situazione ritorni alla normalità. Per riuscirci serve una prova d’orgoglio da parte dei giocatori, chiamati a dimostrare di valere di più di quanto non esprima in questo momento la classifica.

