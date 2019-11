Il Castelleone in campo contro i milanesi della Paullese

CASTELLEONE (13 novembre 2019) - In Promozione torna subito in campo stasera, il Castelleone, atteso dal recupero del 9° turno di campionato contro i milanesi della Paullese. La gara era stata rinviata lo scorso 3 novembre a causa dell'ondata di maltempo, che aveva ridotto il terreno di gioco ad un acquitrino. Stasera il fischio d'inizio è in programma alle ore 20.30 sul campo casalingo di via Dosso. La formazione di mister Marco Bettinelli è reduce dal rocambolesco 4-4 di Settala e stasera, in caso di vittoria, potrebbe agganciare il 2° posto in classifica.

Domani sera altre partite in programma nei dilettanti con i sedicesimi della Coppa Lombardia di Seconda: in calendario Soncinese-Virtus Manerbio (20.30), Sergnanese-Verdello (20.30) e San Luigi Pizzighettone-San Crisostomo (20.45).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO