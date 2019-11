Ulivieri a Cremona per corso di aggiornamento per allenatori

CREMONA (11 NOVEMBRE 2019) - Al corso di aggiornamento per allenatori in corso a Cremona presso il Dopolavoro Ferroviario si è presentato anche Renzo Ulivieri, presidente nazionale dell'assoallenatori (Aiac).

Ulivieri ha raggiunto l'aula che ospita 60 tecnici del territorio ed è intervenuto durante la lezione. In serata, il presidente nazionale si tratterrà ancora per l'assemblea che dovrà eleggere il nuovo consiglio dell'Aiac di Cremona. Dopo tre anni di assenza, torna a candidarsi ufficialmente Giancarlo Volpi che alle spalle ha una decennale esperienza come numero uno della sezione cremonese dell'Aiac.

