Vanoli Cremona - Pompea Bologna diretta ore 19

CREMONA (10 novembre 2019) - Reagire. La Vanoli è chiamata a dare un segnale importante dopo l’umiliante sconfitta interna contro Cantù della scorsa settimana. L’occasione di presenterà oggi, alle 19, contro la neopromossa Pompea Fortitudo Bologna.

Una gara non particolarmente agevole. La squadra di coach Antimo infatti è partita con il piede giusto e ora si trova in piena zona playoff. Soprattutto a spingere i bolognesi ci sarà davvero una marea di tifosi che arriveranno al PalaRadi in circa cinquecento.