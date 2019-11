Cremonese - Salernitana diretta ore 15

CREMONA (10 novembre 2019) - Non sarà un pomeriggio qualsiasi quello in programma allo stadio Zini. La Cremonese, dal basso della sua classifica, ospita la Salernitana guidata da Gian Pietro Ventura, ex Ct della Nazionale, passato alla storia per la mancata qualificazione ai Mondiali. Il fatto è che i grigiorossi, con due punti conquistati nelle ultime quattro giornate, sono chiamati ad invertire la rotta e quindi a fare punti.