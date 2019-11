Brescia - È Più Pomì: diretta ore 20,30

CASALMAGGIORE (9 novembre 2019) - Secondo derby per Casalmaggiore che nel primo anticipo televisivo della stagione fa visita alla Banca Valsabbina Millenium Brescia nel mai banale PalaGeorge di Montichiari, teatro dello storico successo in Champions League delle rosa. Per le ragazze di coach Marco Gaspari inizia un mini tour de force da tre partite in dieci giorni (oggi a Montichiari, domenica prossima in casa con Monza e mercoledì 20 anticipo a Chieri) che se capitalizzato a dovere potrebbe aprire scenari luminosi nei paraggi dei primi posti. Saranno tutte prove di maturità, a partire da quella di stasera dato che l'avversario, sulla carta inferiore a Casalmaggiore, mette in campo una pallavolo spigliata ed aggressiva capace di mettere al tappeto qualsiasi contendente. La È Più Pomì tornerà ad avere Caterina Bosetti, più che mai ago della bilancia degli equilibri di Casalmaggiore, e con lei, verosimilmente, il sestetto tipo con Popovic al centro in virtù dell'ex di turno Tiziana Veglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO