Castrovilli, prima convocazione in Nazionale

ROMA (8 novembre 2019) - Prima convocazione in nazionale per il centrocampista della Fiorentina - l'anno scorso nella Cremonese - Gaetano Castrovilli, il difensore del Brescia Andrea Cistana e l’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini: sono le novità delle convocazioni di Roberto Mancini per le prossime due sfide delle qualificazioni a Euro 2020 con Bosnia (venerdì 15 a Zenica) e Armenia (lunedì 18 novembre a Palermo).

I convocati