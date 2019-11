Vanoli, Happ si allena: pronto all'esordio

CREMONA (7 novembre 2019) - E' arrivato in città ieri sera e oggi ha sostenuto il primo allenamento con i compagni. Ethan Happ, nuovo centro della Vanoli, ha iniziato a lavorare agli ordini di Meo Sacchetti in vista del sicuro esordio che avverrà domenica contro Bologna: il pivot dovrà per forza di cose essere in campo a dare man forte al reparto lunghi.

Happ, 208 cm per 108 kg, arriva dall’Olympiacos. Nato il 7 maggio del 1996 a Milan (Illinois), in Grecia ha mosso i primi passi della sua carriera da professionista dopo aver completato il quadriennio collegiale a Wisconsin University.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO