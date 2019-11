Il Team Arvedi Cycling approda nella categoria Uci Continental

CREMONA (7 novembre 2019) - La città di Cremona torna ad assaporare il ciclismo che conta. Dalla stagione 2020 la formazione dell’Arvedi Cycling approderà nella categoria Uci Continental, la terza divisione del ciclismo internazionale dopo World Tour e Professional. Il team cremonese guidato dal presidente Massimo Rabbaglio potrà quindi misurarsi con professionisti e corse a tappe internazionali (a partire dal Giro d’Italia Under 23) garantendo un’evoluzione al progetto iniziato lo scorso anno con 6 velocisti-pistard azzurri. Dopo aver raccolto ben 12 vittorie su strada, un argento europeo e un bronzo mondiale nella sorprendente stagione appena conclusa, il progetto Arvedi Cycling entrerà nella fase 2.0 nell’ottica di un rafforzamento strutturale e tecnico. In particolare dalla formazione bresciana Gavardo, che ha cessato l’attività, arrivano all’ombra del Torrazzo il direttore sportivo Marco Milesi e cinque corridori di alto livello tra cui gli assi Kevin Colleoni e Filippo Conca. Per uno squadrone da 15 atleti che promette di non essere competitivo solo in velocità, nelle volate, ma su qualsiasi tipo di percorso, contribuendo al grande rilancio del ciclismo cremonese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO