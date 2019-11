Cattaneo premiato dal Coni con la Ciotola di Benemerenza

ROMA (4 novembre 2019) - Il canottiere cremonese Andrea Cattaneo, cresciuto con i colori della Bissolati e oggi in forza ai Carabinieri, ha ricevuto nella cornice del Salone d’onore del Coni presso il Foro Italico di Roma, la Ciotola di Benemerenza dello sport europeo dalla velista Alessandra Sensini. Per Cattaneo un grande riconoscimento per una carriera ancora tutta da scrivere nel mondo del canottaggio azzurro. Il cremonese classe 1998 ha da poco terminato una stagione coronata dal titolo mondiale Under 23 in doppio dopo essere stato nel 2018 campione iridato sempre nel doppio ma Senior A ai mondiali universitari. In passato Cattaneo aveva già vinto nella fascia Junior un campionato Europeo (2015) e due mondiali Junior (2014 nel quattro con e 2015 nel doppio).

