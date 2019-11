Cosenza - Cremonese diretta ore 21

CREMONA (4 novembre 2019) - La Cremonese e la classifica in questo momento sono come il surfista di fronte all’onda. Ne passano alcune piccole che non fanno la differenza, poi arriva quella grande da prendere a tutti i costi perché è quella perfetta da cavalcare, quella che se sai stare in equilibrio ti dà lo slancio che porta lontano. Da quando è arrivato a Cremona, Marco Baroni ha sempre messo la graduatoria al secondo posto nella gerarchia delle sue attenzioni perché sa bene che basta poco per ribaltare la situazione. L’esempio più noto a tutti i tifosi grigiorossi sono i sette punti raccolti nel giro di una settimana prima della fatidica sconfitta contro il Cittadella. Stasera la Cremonese si misurerà contro il Cosenza che in casa non ha ancora vinto e che potrebbe rappresentare una vera incognita: Braglia manderà la propria squadra in attacco oppure resterà coperto per colpire con le ripartenze? Chi osserva la Cremonese di questi tempi sceglierebbe probabilmente la seconda opzione.

Ecco allora che il vero contropiede che la Cremonese deve innescare è trovare la via del gol prima dell’avversario. Cosa finora non avvenuta.

