Lardini Filottrano - È Più Pomì: diretta ore 17

JESI (3 novembre 2019) - La È Più Pomì Casalmaggiore sarà di nuovo in campo, oggi pomeriggio, per cercare di costruire la prima striscia vincente stagionale in quel di Jesi contro la Lardini Filottrano. In condizioni normali, probabilmente, Casalmaggiore avrebbe chiuso in meno di un’ora il match di giovedì e sarebbe arrivata di slancio a questo incrocio con l’ex Marika Bianchini contando di riservare alle ragazze di coach Schiavo trattamento simile a quello riservato alle orobiche. Invece l’infortunio a Bosetti è una sorta di sliding doors che ha complicato più del dovuto l’impegno con Bergamo ed ovviamente complica anche quello odierno costringendo coach Gaspari ad inventare una formazione che sia equilibrata in seconda linea senza pagar troppo in fase offensiva.

