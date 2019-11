Crema 1908 punito dal Fanfulla in contropiede (2-1)

CREMA (3 novembre 2019) - Niente da fare per il Crema 1908 che a Lodi va in vantaggio al 61' con Ferrari ma poi non riesce ad arginare la rimonta del Fanfulla che punisce i nerobianchi in contropiede.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FANFULLA: Cizza, Toure, Aprile, Laribi, Pascali, Fabiani, Sylla, Brognoli, Radaelli, Rossi, Palmieri. All. Ciceri. A disposizione Minerva, Baggi, Bernardini, Negri, Arodi, De Stefano, Gibillini, Catta, Scaramuzza.

CREMA 1908: Zanellato, Kouadio, Giosu, De Angeli, Grea, Dragoni, Fall, Geroni, Ferrari, Pignat, Campisi. All. Tacchinardi. A disposizione Trapani, Baggi, Missaglia, Rovido, Corna, Fusi, Nardini, Pagano, Corioni.

ARBITRO: Schiavon di Treviso (assistenti Tagliaferri di Faenza e Merciari di Rimini)