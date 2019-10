Vanoli, in arrivo il centro Ethan Happ. Oggi l'annuncio?

CREMONA (31 ottobre 2019) - Ethan Happ è ai dettagli con la Vanoli e oggi potrebbe essere annunciato. Il giocatore dell’Olympiakos Pireo ieri non è partito con la squadra per la gara di Eurolega a Mosca. L’ingaggio del centro americano verrà pagato in parte dalla società greca e per il resto dalla Vanoli. Contro Cantù non ci sarà, visto che i tempi di attesa del visto da Atene sono di circa due giorni. Con ogni probabilità sarà in campo contro la Fortitudo Bologna la prossima settimana. Un centro di prospettiva e di grande livello.