Castelvetro, esonerato il tecnico Klaido Balla

CASTELVETRO PIACENTINO (30 ottobre 2019) - E’ durata solo otto giornate l’avventura di Klaido Balla alla guida del Castelvetro (Prima categoria). In coda ad una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive, capaci di polverizzare anche un inizio promettente, l’allenatore 29enne è stato esonerato dalla panchina del club piacentino di confine. Aperta ora la ricerca del sostituto, anche se il club giallogranata intende procedere senza frenesia, in attesa del profilo giusto per rilanciarsi in classifica e nel morale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO