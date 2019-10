Gilbertina, esonerato coach Lottici

SORESINA (28 ottobre 2019) - Cambio sulla panchina della Gilbertina di Serie B: esonerato coach Simone Lottici. Il tecnico ex Fidenza paga un avvio di campionato da zero vittorie in 6 partite. Decisivo il ko arrivato sabato sera nel derby contro Piadena. La società sta lavorando sul sostituto anche se al momento non circolano indiscrezioni sul nome del possibile nuovo coach gialloverde.