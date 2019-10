Imoco Conegliano - E' più Pomì Casalmaggiore 0-0 (22-20)

Villorba -

STARTING SIX

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Gennari, Geerties, Folie, Egonu, Sylla, De Kruijf, De Gennaro (L).

E'PIU' POMI' CASALMAGGIORE: Antonijevic, C. Bosetti, Popovic, Cuttino, Carcaces, Stufi, Spirito (L).

1 set - Conegliano rinuncia a Wolosz per Gennari ma l'avvio non fa patire l'assenza della palleggiatrice polacca alle venete che anzi con i muri e le battute della sua sostituta scavano immediatamente il primo solco. Gaspari ferma i giochi sull'8-4 che vede una E'Più Pomì poco reattiva incassare la supremazia avversaria senza opposizione. Conegliano sembra non pigiare nemmeno sull'acceleratore controllando l'andamento del match sino al 12-8 di Egonu ma bastano tre difese mostruose di Antonijevic proprio sull'opposta azzurra per rianimare la E'Più Pomì che con Bosetti capitalizza in contrattacco per il 12-12. La palla del contrattacco potrebbe consegnare alle ospiti il primo vantaggio ed invece apre il break locale con Conegliano che mette bene le mani a muro, limita il gioco al centro e scappa di nuovo per il 20-16 del time out Gaspari. Ancora una volta il rientro dalla sospensione arride a Casalmaggiore (22-20) e costringe Santarelli alla replica