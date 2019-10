Giana-Pergolettese (Comunale di Gorgonzola alle 18.30)

GORGONZOLA (23 ottobre 2019) - Oggi alle 18.30 la Pergolettese è impegnata sul campo della Giana in un delicato scontro diretto. Una sfida che ha il sapore dell'ultima spiaggia. I ragazzi di Contini sono ultimi con quattro punti e ancora zero vittorie, mentre il team di Albe ha solo due punti in più.

Fischio d'inizio alle 18.30