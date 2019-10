Il Crema regala un tempo, sconfitto 2-1 a Forlì

FORLI' (20 ottobre 2019) - La rimonta stavolta resta incompleta. E il bicchiere mezzo vuoto si prosciuga del tutto. Il Crema cade anche a Forlì ed è costretto a salutare il gruppo di testa. Del resto, se non si riesce a mantenere un’andatura spedita e al primo strappo si soffre, inevitabilmente si finisce col perdere terreno. Per carità, le attenuanti non mancano (oggi mancavano quattro potenziali titolari, quasi tutti concentrati nel reparto d’attacco), ma tre sconfitte in otto partite cominciano a essere tante. Soprattutto per un gruppo che nutriva ambizioni d’alta classifica. Al netto delle assenze, che certamente a Forlì hanno inciso, preoccupano soprattutto due cose: l’involuzione del reparto difensivo (che a settembre lasciava passare solo gli spifferi mentre ora si becca due reti a partita) e la difficoltà ormai cronica di andare in gol su azione. Anche oggi la rete è arrivata solo su palla inattiva, peraltro a match già ampiamente compromesso: il finale in crescendo conforta ma fino a un certo punto. Più che altro inquieta (o dovrebbe inquietare) l’ennesimo primo tempo regalato.

LA GARA IN DIRETTA

Partita finita

90' Fall vola sulla destra e tira in porta, ma De Gori para.

84' Corner per i nerobianchi ma la difesa allontana.

80' Partita con molti contrasti. Esce Porcari ed entra Minutillo.

76' Forlì all’attacco, ma il Crema non molla.

72' Ammonizione per il Crema: cartellino giallo per De Angeli

70' Controllo palla prolungato del Crema

66' Il Crema lotta a centrocampo

63' Bella azione realizzata dal Crema, protagonisti Rovido e Ferrari. Ma Geroni tira alto.

62' Sostituzioni per il Crema: esce Dragoni entra Fusi, esce Pignat entra Geroni

55' Parata da manuale di Zanellato su ripartenza del Forlì.

52' GOL del CREMA : rete di De Angeli.

del : rete di De Angeli. 46' Iniziato il secondo tempo: il Crema sostituisce Corna con Rovido.

45' Fine primo tempo (2-0).

38' Nel Pergo ammonito Porcari.

35' Punizione di Porcari che serve Pignat: impatto di testa e pallone alto di poco sopra la traversa.

33' Cavalcata di Buonocunto che va al tiro ma è fuori di poco.

28' Punizione di Grea e Giosu colpisce di testa, ma De Gori interviene.

26' Nel Crema ammonito Ferrari.

24’ Forlì raddoppia con Gkertsos. È 2 a 0 per i padroni di casa.

20' Fall a terra in area dopo il corner. Per l’arbitro non è rigore.

15' Occasione per il Crema ma Ferrari non aggancia. Corner per i nerobianchi ma c’è il fallo sul portiere.

12' Contrattacco del Crema che arriva sotto la porta avversaria ma De Gori para.

6’ Gol del Forlì. Gomez di testa buca la porta di Zanellato (1-0).

4’ Prima occasione per il Crema con De Angeli imbeccato in area su punizione di Porcari.

1' Partita iniziata.

