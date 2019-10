Maratonina, è tutto pronto: percorso e limitazioni

CREMONA (19 ottobre 2019) - Puntuale come sempre arriva la HMC – Mezza Maratona Città di Cremona. Domani la partenza è prevista alle 9.30 in corso Vittorio Emanuele e le strade saranno via via riaperte alla circolazione dopo il passaggio degli atleti.

IL PERCORSO [SCARICA]

Poliedrica come sempre, quest’imperdibile appuntamento sportivo si fa in due: 21,097 km per la diciottesima edizione della classica lombarda da correre tutta d’un fiato; ma anche 21km per la quarta edizione della staffetta HMC - You&Me da coprire in compagnia di un partner di corsa.

La 18esima edizione sarà ricordata per la beneficenza nei confronti dell’associazione Italiana Dislessia e per il contributo al rifacimento delle docce del Campo Scuola. Per il secondo anno consecutivo la Hmc sposerà anche l’iniziativa «Diamo il Meglio di Noi». Confermato anche il progetto #thisability.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO