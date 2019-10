Marta Cavalli medaglia di bronzo ai Campionati Europei

APELDOORN (17 ottobre 2019) - Medaglia di bronzo per Marta Cavalli ai Campionati Europei di ciclismo su pista che si disputano in Olanda. La 21enne di San Bassano ha conquistato il podio nella specialità dell'Inseguimento a squadre al fianco delle compagne Elisa Balsamo, Martina Alzini, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster. Le azzurre hanno sconfitto la Francia nella finale per il 3° posto firmando anche il nuovo record italiano della disciplina: 4’17″610. Dopo aver contribuito al cammino della squadra nelle qualificazioni e nelle semifinali, in finale Marta è stata sostituita da Martina Alzini nel quartetto titolare. Per la cremonese si tratta comunque di un titolo di grande spessore che si aggiunge ad un curriculum internazionale già ricco.