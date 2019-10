Seconda categoria, svolta alla Sported: in panchina arriva Fiorani

CREMONA (15 ottobre 2019) - Svolta alla Sported Maris (Seconda categoria). Il tecnico Matteo Morini è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al suo posto è stato promosso dagli Allievi l’allenatore Davide Fiorani, già ex Spinadesco, Olmese, Casalbuttano e Crema. Fatale per Morini, protagonista sulla panchina dei biancoverdi nell’ultimo biennio, il deludente inizio di campionato. Cinque sconfitte e una sola vittoria centrata nelle prime 6 giornate hanno spinto la dirigenza al cambio di guida.

"La stima nei confronti di Morini resta inalterata e il mister resterà nel settore giovanile del club - comunica la società del Maristella - però serviva una scossa, e un allenatore esperto come Fiorani è quello che serve al gruppo in questo momento".

