La Cremonese è un cantiere aperto, vince la Pro Vercelli

CREMONA (12 ottobre 2019) - La Cremonese esce battuta dal test amichevole con la Pro Vercelli (2-1). Un paio di blackout della difesa grigiorossa determinano il risultato a favore dei piemontesi e, per una piccola parte dei presenti la reazione è stata di disapprovazione nei confronti dei grigiorossi. Non potrebbe essere altrimenti se ripercorriamo gli ultimi eventi. Il punteggio però non è in grado di spiegare tutto quello che sta dietro alla gara disputata allo Zini, che resta comunque un allenamento congiunto. Baroni vara un nuovo modulo, ma per gli automatismi serve tempo: in attacco squadra sprecona, dietro si fa sorprendere a difesa schierata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO