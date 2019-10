Gp di Calvatone, vittoria a sorpresa del russo Bykanov

CALVATONE (8 ottobre 2019) - Il 69° Gp di Calvatone celebra un vincitore a sorpresa. Si tratta del ventenne russo Victor Bykanov (Team Cinelli), che anticipa in volata Leonardo Marchiori (Zalf) ed Elia Menegale (Gallina Colosio) e conquista la classica d'autunno per dilettanti. Primo tra i cremonesi Diego Bosini dell'Arvedi Cycling, ottavo classificato. Da segnalare anche la prestazione generosa di Luca Rastelli (Gallina), protagonista di una lunga fuga riassorbita solo a 3 giri dal termine.

In totale 85 partecipanti, con alcuni dei migliori team del panorama Elite-Under 23 nazionale.

Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Giovanni Iannelli, il 22enne ciclista toscano morto ieri in seguito ad un incidente in gara. Per lutto la sua formazione, Team Hato Green Tea Beer, non si è presentata a Calvatone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO