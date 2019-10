Cremonese, processo a Rastelli: confronto con la società

CREMONA (7 ottobre 2019) - In arrivo ore di confronto, di valutazioni e di decisioni. Sul futuro di Massimo Rastelli e di conseguenza sul futuro della Cremonese. Perché sebbene la classifica sia rimasta relativamente corta e non produca pressioni particolari, la società aveva ben altre aspettative in mente. Intendiamoci: nessuno pretendeva di vedere la Cremonese prima in classifica a ottobre o giù di lì; oggi non è la classifica a preoccupare ma le prestazioni in campo.

Adesso la società si domanda come rimettere in movimento un meccanismo che sembra essersi ingolfato: lasciare che sia Rastelli a metterci mano oppure affidare l’incarico a qualcun altro? Le voci in queste ore si sono moltiplicate: da Iachini (sempre più verso la Samp) a Prandelli (dopo la parentesi in nazionale maluccio con i club), da Longo (sotto contratto col Frosinone) a Foscarini (da tre gare allo Zini), da Baroni a Nicola, il toto allenatore si è rimesso in moto con vigore.

