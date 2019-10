Virtus Roma - Vanoli Cremona

ROMA (6 ottobre 2019) - Prima trasferta stagionale per la Vanoli che cercherà un'altra vittoria dopo quella ottenuto contro Treviso. La Virtus, invece, è reduce da due sconfitte in campionato ed è ancora ferma a zero punti.

Q4 - Bene Roma in avvio: 82-77 al 33'. Cremona non molla, resta attaccata e arriva al sorpasso al 37' con Akelele (86-87).La Virtus risponde sull'azione successiva con una bomba di Dyson, la quinta, 89-87. All'ultimo minuto il punteggio è 91 pari, si va a avanti punto a punto, canestro a canestro. Gara vibrante

Q3 Rom-Cre 71-72 (21-23) - Dopo il riposo lungo il match è ripreso con grande equilibrio. Al 26' il punteggio è sul 64 pari.La Vanoli mette la testa avanti con le triple di De Vico prima e Ruzzier poi. Si va all'ultimo quarto sul 71-72 e la Vanoli a +1.

Q2 Rom-Cre 50-49 (27-23) - La Vanoli incrementa il vantaggio nella prima parte del secondo periodo, un contributo fondamentale è quello di Ruzzier che va a canestro due volte di seguito da tre punti (28-36 al 12'). Il match resta sempre in equilibrio, tanto è vero che Roma torna a -1 (37-38 al 15') con i liberi di Baldasso, la bomba di Buford e Pini e sorpassa al 16' con Kyzlink (39-38). Vanoli meno precisa al tiro in questa fase. Roma cerca di restare avanti, ma Tiby mette la boma del pareggio al 19' (44-44). Buford e Kyzlink allungano per i capitolini (48-44). Bomba di Diener a sei secondi dalla sirena. All'intervallo Roma è avanti sulla Vanoli di un solo punto 50-49.

Q1 Rom-Cre 23-26 - Avvio equilibrato nel punteggio. La Vanoli allunga tra il 5' e il 6' con Sobin, tripla di Diener, seguita da 5 punti di Saunders (schiacciata e bomba): 11-19. Si rifa sotto Roma che in un minuto si porta sul 17-19. Altro strappetto della Vanoli con due canestri di Stojanovic (17-23). A un minuto dalla fine del quarto, Dyson con una tripla rimette il match in parità 23-23. Chiude Saunders con un'altra bomba, 23-26, Vanoli +3.