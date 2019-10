Pergolettese ancora senza vittorie: il Renate passa 1-0

CREMA (6 ottobre 2019) - Niente da fare per la Pergolettese che deve rimandare ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Il Renate si impone 1-0 al Voltini con un gol di Galuppini. I ragazzi di Contini restano al penultimo posto della classifica.

Finisce 1-0 per il Renate

90' quattro minuti di recupero

82' la Pergolettese ci prova con il cuore, sia pure con azioni confuse e mischie in area

74' tentativo della Pergolettese, ma il tiro di Morello non inquadra la porta

53' Ghidotti salva la Pergolettese per due volte su due conclusioni ravvicinate di Kabashi e Plescia

52' occasione per il Renate con il solito Galuppini che chiama Ghidotti all'intervento in due tempi

51' è partito bene il Renate

Secondo tempo

Fine primo tempo

45' Galuppini sfiora il palo e il raddoppio per il Renate

39' Panatti ci prova da lontano, ma il portiere del Renate non si fa sorprendere

35' la Pergolettese, occasione di Canessa a parte, non ha ancora messo in seria apprensione il Renate dopo l'1-0, gliospiti invece creano scompiglio ogni volta che puntano l'area gialloblù

26' ci prova di nuovo la Pergolettese con un diagonale di Canessa deviato in angolo da Satalino

18' occasione clamorosa per la Pergolettese: Canessa, pescato da Franchi tutto solo all'interno dell'aream spreca mandando alto

16' GOL DEL RENATE : cross di Rada per Galuppini che insacca di testa

: cross di Rada per che insacca di testa 14' ancora Pergolettese con un colpo di testa alto di Panatti

12' tiro alto di Agnelliper la Pergolettese

11' iniziativa del Renate con Guglielmotti, ma Guidotti non corre rischi

Fischio d'inizio

LE FORMAZIONI

PERGOLETTESE (4-3-3): Ghidotti; Coly, Canini, Bakayoko, Villa; Agnelli, Panatti, Belingheri; Ciccone, Canessa, Franchi. In panchina: Romboli, Fanti, Manzoni, Malcore, Muchetti, Lucenti, Roma, Ferrari, Morello, Girgi, Sbrissa, Brero. All. Contini.

RENATE (3-5-2): Satalino; Ranieri, Anghileri, Kabashi, Plescia, Beniya, Galuppini, Rada, Damonte, Possenti, Guglielmotti. In panchina: Stucchi, Teso, Grbac, Pizzul, Militari, Pelle, Marchetti, Maritato, De Sena. All. Diana.

ARBITRO: Emmanuel di Pisa (Del Santo di Siena e Toce di Firenze)