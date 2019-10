Getto del peso, grande bronzo di Chiara Coccoli

FORLI' (Forlì-Cesena, 5 ottobre 2019) - Una grande Chiara Coccoli oggi è salita sul podio del getto del peso conquistando la

medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadette di Forlì. Con la misura di 2,65 metri 1 l'atleta della Cremona Arvedi è arrivata a soli due centimetri dal record cremonese che lei stessa detiene. Il terzo gradino del podio è stato conquistato anche grazie ad una buona serie di lanci (12,12 - 12,14 - 11,29 - 11,85 - 12,65 - x) e contribuisce anche in misura consistente alla classifica nazionale per Rappresentative, dove la Lombardia si trova in testa per la conquista dell'ambito titolo tricolore.

