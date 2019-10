Cremonese-Cittadella, 600 studenti nel settore Distinti dello Zini

CREMONA (4 ottobre 2019) - L’U.S. Cremonese torna a far gioco di squadra con il territorio, sostenendo il mondo della scuola. In occasione della partita di domenica 6 ottobre con il Cittadella, grazie al progetto realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Cremona Quattro, la società grigiorossa destinerà parte dell’incasso del settore Tribuna Distinti all’acquisto di materiale didattico ed educativo che sarà impiegato nell’ambito di alcuni specifici progetti di innovazione tecnologica indicati dalle scuole. L’iniziativa “In campo per noi” è anche occasione gradita per ospitare sugli spalti dello Zini oltre 600 tra studentesse e studenti che frequentano le medie inferiori Anna Frank e Virgilio, le primarie Visconti, Don Mazzolari, “Sette fratelli Cervi” Bonemerse, e le scuole dell’Infanzia Bonemerse, Corte, “Mario Lodi” Gerre de’ Caprioli, Mentana e Villetta.

