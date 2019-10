Il Crema vince e avanza in Coppa Italia

CREMA (2 ottobre 2019) - Il Crema si rialza, stende il Fanfulla e lo fa col risultato che sente più caro: l’1-0 (gol di Porcari), uscito per la terza volta su quattro, nelle gare giocate al Voltini. Ma il successo e il passaggio al terzo turno di Coppa, per quanto sofferti, meritati e importanti, vengono fatalmente oscurati dall’infortunio subito da Pagano a 5’ dalla fine. Le primissime sensazioni non sono positive: si teme qualcosa di molto serio, ma soltanto le prossime ore forniranno risposte più chiare. Peccato davvero, perché a parte l’ansia per le condizioni del capitano la serata sarebbe di quelle da ricordare: non tanto per la qualità del gioco espresso ma per la reazione dimostrata dopo la scoppola di domenica e la capacità di continuare a produrre calcio nel mezzo di un’autentica battaglia, terminata (da buon derby) con due espulsi e sette ammoniti.

