Claiton ko: distorsione al ginocchio

CREMONA (2 ottobre 2019) - Prosegue la preparazione della Cremonese in vista del prossimo impegno di campionato con il Cittadella, in programma domenica alle 15 allo Zini. Per quanto riguarda l’infermeria, è rimasto fermo Claiton alle prese con una leggera distorsione al ginocchio destro con interessamento del collaterale. Claiton, dunque, salta il match col Cittadella. Fuori, da tempo, anche Terranova. Mancherà anche Piccolo.

