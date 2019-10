Gol con un rinvio, il portiere dell'Esperia protagonista della rimonta

CREMONA (2 ottobre 2019) - Quando è un portiere a inventarsi il gol della domenica. Riccardo Carrara dell’Esperia nell’ultimo turno di campionato, con la squadra sotto 1-3 a San Daniele Po, ha contribuito nel modo più imprevedibile alla rimonta della sua squadra. Il portierone classe ‘87, palla in mano per riavviare il gioco, ha visto il ‘collega’ della Primavera fuori dai pali e l’ha sorpreso con un rinvio lungo, che dopo un rimbalzo velenoso è planato nella porta avversaria. E' la rete del 2-3, sull'onda del quale l'Esperia ha completato l'opera raggiungendo il 3-3.

Non mancano i precedenti: anche Gimmi Alquati nel 2012 per il Pescarolo e Patrick Valetti nel 2017 per il Paderno avevano segnato così, direttamente su rinvio.

