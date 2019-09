Pro Vercelli - Pergolettese diretta ore 15

CREMA (29 settembre 2019)- E' la terza partita in otto giorni per la Pergolettese. Dopo aver pareggiato domenica scorsa a Novara e perso in casa mercoledì sera contro il Lecco, i gialloblu di mister Contini viaggiano oggi ancora alla volta del Piemonte, dove affrontano la Pro Vercelli allenata da Gilardino. E visto il penultimo posto in classifica, per i cremaschi è obbligo andare a caccia di punti.