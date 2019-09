Vanoli pronta all'esordio, Sacchetti: 'Con Treviso ci sarà tensione agonistica'

CREMONA (27 settembre 2019) - E' tutto pronto per l'esordio in campionato della Vanoli in campionato - nella prima giornata Cremona ha riposato - che avverrà domenica alle 19 al PalaRadi. La sfidante è Treviso, squadra neopromossa che coach Meo Sacchetti non intende sottovalutare. "Ci sarà la giusta tensione agonistica" ha detto in conferenza stampa presentando il match. Il precampionato della Vanoli non è stato esaltante ma "dopo la partita con Sassari - ha aggiunto Sacchetti - ho visto dei miglioramenti".

