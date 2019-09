Primavera, la Cremonese passa il turno in Coppa Italia

CREMONA (25 settembre 2019) - La Cremonese espugna il campo del Parma nel primo turno di Coppa Italia vincendo per 2-1. Si tratta della prima vittoria in una gara ufficiale per la squadra grigiorossa allenata da Stefano Lucchini che in campionato aveva solo incassato sconfitte nei primi due turni. Nel pomeriggio invece, al centro sportivo di Collecchio, la Cremonese ha trovato il successo che la proietta al secondo turno contro la vincente tra Perugia e Salernitana. I grigiorossi sono passati in vantaggio al 14' con Bingo, ma il Parma ha pareggiato al 20' con Hen Sie. Nella ripresa il gol vittoria è firmato dal polacco Emche.

Per la cronaca si tratta dei primi due gol messi a segno dalla Cremonese in una gara ufficiale in queste stagione.

