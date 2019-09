Pergolettese - Lecco ore 20.45 diretta

CREMA (25 settembre 2019) - È uno scontro salvezza a tutti gli effetti quello che andrà in scena questa sera alle 20,45 sul rinverdito prato del Voltini. Di fronte ci saranno le due penultime formazioni del girone. Tra una squadra che non ha ancora vinto come la Pergolettese e un’altra che ha perso le ultime tre partite giocate, incassando otto gol e non segnandone nessuno, come il Lecco, la fame di punti è alta e rappresenta un’esigenza comune.