Trapani - Cremonese ore 19 diretta

CREMONA (25 settembre 2019) - Mister Massimo Rastelli della Cremonese non usa molti giri di parole per definire la trasferta di stasera a Trapani ‘un trappolone’ e il perché è presto detto.«È la classica gara che sembra apparecchiata per fare bene, tanto che se porti via un buon risultato hai fatto solamente il tuo dovere, in caso contrario vieni condannato. In realtà nulla è scontato, ogni gara va giocata al meglio e la prima cosa da fare è dimenticare velocemente il Crotone per affrontare al meglio i prossimi avversari». Il Trapani non solo non ha punti in classifica, ma ha segnato un solo gol.