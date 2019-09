Vanoli in campo contro Sassari: ore 18 PalaFlorio di Bari

BRINDISI (21 settembre 2019) - Ora si fa sul serio. Alle spalle amichevoli e tornei vari con i loro dubbi e le loro poche certezze. Perché la pallacanestro estiva dà qualche indicazione, ma alla fine è solo la tensione della gara ufficiale a dare le vere risposte. La partenza di certo non sarà soft, ma forse meglio così. Alle ore 18 oggi a Bari la Vanoli andrà alla ricerca della sua seconda finale della storia, questa volta in Supercoppa. Di fronte Sassari, una squadra di grandissimo livello ma che in questo momento è ancora alla ricerca della sua esatta fisionomia. In questo momento la Vanoli arriva da vincitrice della Coppa Italia, ma di certo non da favorita. Le aspettative sono quelle di giocare a mente sgombra e sperare che possa nascere qualcosa di magico. Certo, nessuna delle quattro formazioni è nelle condizioni migliori e proprio questo potrebbe avvicinare i valori dei roster.



Dopo Cremona-Sassari alle 20.30 toccherà a Brindisi e Venezia. Domani sarà la volta delle finali, per il terzo posto alle ore 18 e per la coppa più importante alle 20.30.

